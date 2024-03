Ciclismo | Trofeo Binda 2024 | vince Elisa Balsamo davanti a Kopecky

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024)ha trionfato nella 25ª edizione delAlfredo. Nella volata finale, l’azzurra ha avuto la meglio sulla belga Lotte. Ecco le sue parole: “La volata è andata come speravo. Sono molto contenta di questo successo.re in un torneo con questa storia è emozionante. Ringrazio anche la squadra per avermi aiutato. Sono riuscita a rimanere agganciata alle prime fino alla salita finale e poi nell’ultimo km sono riuscita a battere”. SportFace.