Ciclismo | trionfo del Team Vangi di Calenzano in Francia grazie a Meccia

(Di domenica 17 marzo 2024) La Tardiere () 17 marzo 2024 – Autentico show delIl Pirata Sama diinnella “Bernaudeau Juniors“ gara internazionale svoltasi nel Dipartimento della Loria. La squadra fiorentina guidata dal Ds Matteo Berti ha centrato il terzo successo della stagione su altrettante gare. Dopo le vittorie di Sambinello e Bolognesi, è stato il romagnolo Leonardoad imporsi per distacco, festeggiando così con due giorni di ritardo i 18 anni.giunto da solo sul traguardo precedendo il compagno di squadra Enea Sambinello, mentre al terzo posto è finito il francese Johan Chardon. Una gara non facile quella transalpina lunga 134 km, che laIl Pirata ha controllato fino dalle battute iniziali per poi realizzare una ...