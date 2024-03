Ciclismo | nuovo intervento al cuore per Sagan

(Di domenica 17 marzo 2024) Altroalper Peter. L’ormai ex ciclista era stato operato nelle scorse settimane per impiantare un monitor cardiaco in seguito ad alcune aritmie avvertire nel corso di una gara di MTB. Ecco le parole dello slovacco su Instagram: “Mentre mi allenavo a Marsiglia, il mioha avuto qualche sussulto. Nulla di grave, ma avrò bisogno di un altro. La prossima settimana mi sottoporrò a un’operazione e tornerò in sella molto presto. Vi terrò aggiornati”. SportFace.

Castelnuovo Magra , 17 marzo 2024 - Il tradizionale “Circuito della Madonnina” per juniores valevole per i Memorial Giorgio Tonelli e Antonio Cibei, due noti e apprezzati personaggi del Ciclismo ... (sport.quotidiano)

Inaugurato il nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Ete - I lavori sono stati avviati nel 2018 Inaugurato il nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Ete. "Una giornata storica per i nostri territori e per tutto il Fermano", esultano i sindaci di Fermo e Porto Sa ...youtvrs

La riforma del Codice della strada è molto favorevole agli automobilisti - Molti attivisti stanno protestando perché non tutela pedoni e ciclisti e perché non interviene – anzi – per limitare la velocità eccessiva delle auto, la principale causa di incidenti ...ilpost