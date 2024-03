Ciclismo Baroncini fa crac

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Non c’è pace per Filippo, l’ex campione del mondo Under23, oggi professionista nella formazione di riferimento delmondiale, la UAE Team Emirates. L’atleta di Massa Lombarda, era reduce dal notevole 11º posto in Belgio alla Danilith Nokere Koerse, ottenuto mercoledì, ma giovedì in Francia, al Gran Prix de Denain-Porte du Hainaut è rimasto vittima di una rovinosa caduta di gruppo a 12 chilometri dal traguardo e ha riportato la frattura del gomito destro. Già operato in Belgio, dovrebbe tornare nelle prossime ore in Italia per poi farsi successivamente visitare e seguire dai medici dell’Ospedale Ortopedico Rizzoli di Bologna. Per, l’ennesimo colpo di sfortuna: da quando è passato professionista, tre anni fa ormai, ha riportato già diverse fratture a braccio e polso che ne hanno certamente limitato il ...