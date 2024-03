Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Oggi si alza il sipario sulla 63ªedizione del Gran Premio San Giuseppe per dilettanti under 23 ed élite, gara di apertura della stagione agonistica delle Marche e di tutto il centro Italia. Sono 201 gli atleti iscritti, alcuni dei quali provenienti da Inghilterra, Olanda, Nuova Zelanda, Danimarca, Grecia, Austria, Moldova, Ucraina e Colombia, e 32 le squadre ai nastri di partenza di quella che viene considerata una sorta di Milano-Sanremo, un banco di prova che si è rivelato utile, in certi casi, per staccare il pass del professionismo. Tra i corridori al via a Montecassiamo saranno da tenere d’occhio Tommaso Dati della Biesse-Carrera, giunto terzo alla combattutissima Firenze-Empoli dello scorso 24 febbraio, il compagno di squadra Nicolò Arrighetti, Giovanni Bortoluzzi della General Store e Brandon Baldacci della Rostese. Ma questi sono solo alcuni dei nomi presenti al via. La ...