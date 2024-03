Chris Jericho | “Swerve Strickland vincerà l’AEW World Championship”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 17 marzo 2024) Nell’ultimo periodo, in AEW, ha cominciato a splendere in maniera sempre più luminosa la stella di. L’ex leader dell’Hit Row a NXT ha combattuto già diversi match di altissimo spessore contro Hangman Adam Page e Samoa Joe, ma purtroppo per lui, non è riuscito a portare a casa. Secondo un’ex campione della federazione di Tony Khan, però, è solo questione di tempo prima che il titolo finisca tra le mani di. Parlando in un’intervista con Gabby AF, The Ayatollah of Rock n’Rolla ha detto:“Sono un grande fan di. Credo che presto sarà il nostroChampion, è solo una questione di tempo a questo punto. Ha il fattore ‘figo’, è nuovo e fresco, sa parlare e ha il look giusto. Lui è il tipo ...