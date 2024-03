Chirurgia 4 0 | primo trapianto di fegato con tecnica completamente robotica

In Emilia-Romagna il primo trapianto di fegato in Italia con tecnica solo robotica, tra i primi tre al mondo - In Emilia-Romagna, a Modena, si scrive una nuova pagina della trapiantologia, italiana e non solo. Per la prima volta in Italia e tra i primi tre casi al mondo è stato eseguito un trapianto di fegato ...cartabiancanews

PAT * OPERA UNIVERSITARIA: « APPROVATE LE BORSE DI STUDIO PER CORSI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE E MEDICINA Chirurgia, DOMANDE DAL 18/3 AL 15/4 - Domande aperte dal 18 marzo al 15 aprile 2024 sul sito di Opera Universitaria. Approvate le borse di studio per i corsi di laurea delle Professioni sanitarie ...agenziagiornalisticaopinione

Approvate borse di studio per professioni sanitarie e medicina - È stato approvato il bando per il conferimento della borsa di studio a studentesse e studenti residenti in provincia di Trento iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale delle Professioni sanitari ...ansa