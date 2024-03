Chiesa pre Juve Genoa «Oggi serve una reazione d’orgoglio»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 17 marzo 2024) Federico, attaccante della, ha rilasciato qualche dichiarazione prima della sfida contro ilFedericoha parlato a Sky Sport prima didi Serie A. Le parole RITIRO – «Decisione presa martedì, il mister lo aveva proposto e noi abbiamo detto di si. Serviva più concentrazione, di voglia anche se nelle ultime due questo è venuto ma non i risultati, che contano allal’importante è vincere». FINALE DI STAGIONE – «Pensiamo ad, ilha dimostrato di poter fare grandi partite. Dobbiamo stare attenti e tornare a vincere, perchè dà entusiasmo e ci aiuterà per il rush finale». COME STA – «Migliorare il mio score è un obiettivo, ma devo aiutare ...