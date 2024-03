Chi erano Vincenzo Nocerino e Vida Shahvalad | i fidanzati morti in un box a Secondigliano

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 17 marzo 2024)i due giovanila notte del 15 marzo 2024 in un box a, nella periferia nord di Napoli, molto probabilmente a causa delle emissioni di monossido di carbonio.era nato nel 1999 ed era un webdesigner, ma aiutava anche suo padre Alfredo, co-titolare di una pizzeria a Fuorigrotta. Era figlio unico e Alfredo lo aveva cresciuto da solo, dopo la morte di sua mamma.invece era nata nel 2004 in Iran, ma viveva in Italia per ragioni di studio. I due stavano insieme da poco e avevano iniziato a fare dei progetti. Avevano trascorso l’ultimo venerdì sera della loro vita con gli amici, per poi decidere di appartarsi nel box ...