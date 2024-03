Chi è Mauro Floriani | il marito di Alessandra Mussolini ospite a Domenica In

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 17 marzo 2024) , figli, vita privata, anni, età, carriera, lavoro oggi, Baby squillo Chi è, ildi, e qual è la sua vita privata? La carriera e i figli? Personaggio televisivo, politica e attrice italiana,si è sposata nel 1989 cone dall’unione sono nati tre figli: Clarissa, Caterina e Romano. Un amore che li ha visti rimanere insieme anche durante un periodo difficile.infatti era stato coinvolto nella vicenda delle baby squillo dei Parioli per via di una intercettazione telefonica in cui dava appuntamento ad una delle due minorenni. Bisogna dire chedi ...