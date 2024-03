Chi è Lorenzo Pani | il 21enne che ha sostituito Capuozzo andando in meta contro il Galles

(Di domenica 17 marzo 2024)ci ha preso gusto: dopo lapesantissima messa a segno in Coppa del Mondol’Uruguay, l’azzurro si è preso la scena anche in, contribuendo con una marcatura dal peso specifico molto importante alla vittoria dell’Italia nell’ultima giornata del Sei Nazioni 2024.è nato a Firenze il 4 luglio 2002, gioca ad estremo ed è tesserato per le Zebre Parma: alto 1.93 per 96 kg, vanta 8 caps in Nazionale, con la quale ha esordito ad Edimburgo il 29 luglio scorso in Scozia-Italia 25-13. In azzurro ha siglato 15 punti, frutto di 3 mete. Nel corso di questo Sei Nazioni ha collezionato 3 presenze,Inghilterra, Irlanda e, appunto,, mentre nel corso della Coppa del Mondo 2023 ha giocato 2 partite. E’ l’azzurro numero 734 ...

