Chi è Lady Rose Hanbury | la Presunta Amante del Principe William?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 17 marzo 2024) Nuova bomba di gossip dal Regno Unito: e se l’erede al tronoavesse un’? La stampa britannica fa un nome. Recentemente, sul web è tornata in voga una figura di spicco ma piuttosto riservata della Royal Family:, nota anche come la Marchesa di Cholmondeley. Trentanove anni, ex modella e un tempo consigliera del ministro britannico conservatore Michael Gove (a testimonianza però del suo essere bipartisan, è presente online una foto di lei in bikini accanto a Tony Blair – potete vederla a corredo di questo post)ha sposato nel 2009 Lord Cholmondeley presso il Chelsea Town Hall, un giorno dopo l’annuncio del loro fidanzamento. Lord Cholmondeley, un nobile di 23 anni più anziano, è stato recentemente nominato “Lord in-waiting” da re ...