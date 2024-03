Chi è Joe Barone | il braccio destro di Commisso alla guida della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Firenze, 17 marzo 2024 - Joe, nato a Pozzallo (in Sicilia) il 20 marzo del 1966, è direttore generaledal luglio del 2019, quando Roccoha acquistato la società viola dai fratelliValle. La sua prima presenza in Tribuna al Franchi fu in occasione dell'ultima giornata del campionato 2018/2019, il 26 maggio del 2019, quando i viola si salvarono con lo 0-0 interno contro il Genoa. All'età di 8 anni si trasferisce con la famiglia a Brooklyn. Dopo aver terminato gli studi, lavora in un istituto bancario. Poi l'incontro con Roccoche di fatto gli cambia la vita: inizia a lavorare per la Mediacom, ma presto sbarca nel mondo del calcio. Nel 2017 diventa il vice-presidente dei New York Cosmos, in seguitoloro acquisizione da ...