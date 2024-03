Cheesecake Mojito | il dolce al cucchiaio che ha fatto impazzire tutti!

(Di domenica 17 marzo 2024) Sono senza uova e senza cottura, questeal: freschissime e davvero golose, profumate e scioglievoli, con una base croccantina che incanta e conquista. Se non abbiamo voglia di preparare lo sciroppo di lime, possiamo comprarlo già. Mettiamoci al lavoro, si comincia!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: per la base di biscotti 200 gr di digestive 50 gr di burro fuso 2 cucchiaini di zucchero di canna per la crema 250 gr di mascarpone 250 ml di panna fresca da montare 125 gr di zucchero a velo vanigliato la metà di un lime, succo e scorza Sciroppo di lime 100 ml di succo di lime 20 ml di acqua 60 gr di zucchero semolato qualche goccia di colorante alimentare verde Il procedimento Intanto, sciogliamo il burro a bagnomaria o ...

Chocoholic's Dream: 16 Divine Mint Chocolate Desserts for Every Craving - Get ready to tantalize your taste buds with a burst of freshness in every bite! In this article, we’re diving into the world of mint-flavored desserts, where cool and refreshing meets sweet and ...msn

Citriburst Finger Lime Mojito Mousse (with video) - Citriburst Finger Lime Mojito Mousse recipe, created just for this unusual 'finger lime caviar' Australian fruit, now here in America!msn