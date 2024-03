Che tempo che fa streaming e diretta tv | dove vedere la puntata di oggi | 17 marzo 2024

(Di domenica 17 marzo 2024) CHECHE FATV – Questa sera, domenica 17, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuovadi Cheche fa 2023-. Il format del programma non cambia (o quasi) rispetto al passato. Si inizia con una breve anteprima con Nino Frassica. Poi spazio al solito schema con spazio all’attualità e all’informazione culturale. La seconda parte, quella più corposa, parte alle ore 20 e riguarderà ospiti italiani ed internazionali di tantissime aree differenti. La terza ed ultima parte invece va in onda dalle 22, CheChe Fa – Il tavolo, con tanti ospiti.– domenica 17– Cheche fa in ...

Papa Francesco “Non dimentichiamo la Siria che soffre per una lunga guerra” - ROMA (ITALPRESS) – “Ho appreso con sollievo che ad Haiti sono stati liberati un’insegnante e quattro religiose della missione dell’E’cole Jean XXIII rapiti lo scorso 23 febbraio. Chiedo che siano libe ...padovanews

Soffiare sulle candeline di una torta è tra le peggiori cose che potreste fare a una festa - Quasi tutte le feste di compleanno si concludono con il classico spegnimento delle candeline, che possono rivelarsi più pericolose del previsto ...tech.everyeye

Pari beffa per il Poggio Mirteto raggiunto sull'1-1 nel recupero sul campo del Real San Basilio. Pieroncini: «Occasione persa» - RIETI - Il Poggio Mirteto brucia tre punti in casa del Real San Basilio: termina 1-1. Non cambia nulla in classifica per i mirtensi che però vengono avvicinati dalla ...ilmessaggero