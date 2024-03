Che tempo che fa | da Angelina Mango a Virginia Raffaele | chi sono gli ospiti di Fabio Fazio oggi

(Di domenica 17 marzo 2024) Pubblicato il 17 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Nuova puntata, domenica 17 marzo 2024, sul Nove di 'Cheche fa' di. Con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, glidella puntata: Antonio Albanese e, per la prima volta insieme nel nuovo film di Riccardo Milani 'Un mondo a parte', nelle sale dal 28 marzo e che racconta le difficoltà delle scuole italiane di provincia., vincitrice del 74esimo Festival di Sanremo con il brano 'La noia', disco di Platino e con oltre 67 milioni di stream audio-video, con cui sta scalando le classifiche viral inglesi e di ...

