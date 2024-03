Che fine ha fatto la Città 30?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024) Mentre le piazze si dividono, le direttive si incrociano e gli ultimatum si sprecano, una domanda sorge spontanea: ma Spieghiamoci: basta aprire un giornale o leggere un sito Internet di informazione per vedere dibattere quasi ovunque, e quasi tutti, sulla discussa iniziativa adottata dalla giunta Lepore. Ma nella quotidianità, nelle strade dove andando più piano si dovrebbe arrivare ovunque in tempo (o addirittura prima), l’effetto dei trenta chilometri orari sembra ormai essere svanito, scomparso, dimenticato, nonostante la cartellonistica ci ricordi quasi a ogni incrocio che qui la rivoluzione è compiuta e i 50 km/h sono ormai un lontano ricordo. Basta guardarsi attorno: due mesi abbondanti dopo l’entrata in vigore delle ordinanze comunali, tutto è come prima. Quanti si preoccupano di non superare i 30 (o 35) km/h? Quanti hanno definitivamente cambiato il loro stile di guida? E i ...