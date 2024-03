ChatGpt ora ha un corpo Ascolta | osserva e decide Un robot guida la svolta dell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) È dalla notte dei tempi che ruota tutto attorno alla mela. Anche con l’intelligenzagenerativa e le reti neuronali sarà così? Viene scontato chiederselo, dopo aver visto il video, 56 secondi in tutto (è visibile sia su youtube, che sul sito www.figure.ai) nel quale uno uomo dialoga con un umanoide. È Figure 01, ilcreato da Figure, società statunitense alla quale partecipano Microsoft, Nvidia e OpenIA. Proprio quest’ultima, l’azienda che ha creato, ha fornito a Figure la tecnologia necessaria per consentire al suo, grazie al l’intelligenzagenerativa, dire ciò che lo circonda per prendere le decisioni corrette sulla base delle richieste delle persone, interagendo con loro per aiutarle nei compiti della vita quotidiana. L’intero ...