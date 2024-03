Challenger Phoenix | Matteo Berrettini | “Ho lavorato duro in questi sette mesi | il mio coach ha collaborato anni con Nadal…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) Un grandeha raggiunto la finale nel175 di. Il giocatore romano, al ritorno ufficiale alle competizioni dopodi stop dall’infortunio alla caviglia allo US Open, ha mostrato subito un ottimo grado di competitività, vincendo tre partite su quattro in rimonta e una in due tiebreak, giocando per giunta ben due match ieri per i ritardi accumulati con la pioggia. Queste le sue parole dopo il successo lottato contro Vukic: “È passato tanto tempo dall’ultimo torneo,in cui non ho potuto competere sono stati lunghi. Ci sono stati molti momenti tristi, ma lì ho trovato le energie pensando agli infortuni. Sto cercando di divertirmi e godermi il momento. Sono stanco!“. Ha poi ...