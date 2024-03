Challenger Phoenix 2024 | Matteo Berrettini piega Aleksandar Vukic e vola in finale contro Nuno Borges!

(Di domenica 17 marzo 2024) Il doppio turno premiache, a poche ore dalla vittoria nei quarti di, centra il successo anche nel penultimo atto del175 di: il tennista italiano, in tabellone grazie ad una wild card, supera l’australiano, numero 7 del seeding, con lo score di 7-6 (2) 7-6 (2) in due ore ed un quarto di gioco, ed inaffronterà il lusitano, testa di serie numero 5. Nel primo set il primo sussulto arriva nel terzo game, quando l’australiano deve annullare un break point sul 30-40, ma si salva ai vantaggi. La storia si ripete nel settimo gioco, e questa volta sul 30-40coglie l’occasione ed allunga sul 4-3 col servizio a ...

