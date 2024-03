Challenger Phoenix 2024 | Berrettini in finale | battuto Vukic con un doppio tie break

(Di domenica 17 marzo 2024) Grande vittoria nella notte italiana di Matteo, che vola innel175 di. Il tennista romano trova il secondo successo nel giro di 5 ore e stende l’australiano Aleksandarcon untie7-6(3) 7-6(3). Dopo la maratona dei quarti dicontro il transalpino Terence Atmane, terzo francese superato in rimonta nel torneo dopo Gaston e Cazaux, l’azzurro classe ’96 ha recuperato le energie dimostrandosi freddissimo nei momenti decisivi del tiecontro un osso duro come, numero 69 Atp e giustiziere di Fognini al secondo turno. Al rientro dall’infortunio dopo 7 mesi di stop, Matteo può considerarsi soddisfatto del livello del suo tennis e della continuità ...

