Challenger di Phoenix | Berrettini conquista la semifinale | è la terza vittoria di fila

(Di domenica 17 marzo 2024), 16 marzo 2024 – Lunga la partita che fa volare Matteoalladelin Arizona. Il tennista romano batte il francese (il terzo dinel torneo americano) Terence Atmane con il punteggio di 3-6, 7-6(1), 7-6(6). “Felice, stanco ma contento di aver vinto un’altra partita e di avere provato queste emozioni – il commento a caldo dell’azzurro, come riporta supertennistv.it -. Sotto un set ed un break ho capito che dovevo alzare il mio livello se volevo vincere questa partita. Vukic? Sarò pronto, almeno spero…”. La prossima partita sarà contro l’australiano Aleksander Vukic, numero 69 in Atp. L’obiettivo sarà la finale. Il racconto della partita – supertennistv.it Il match. Nella loro prima sfida è il 22enne mancino di Boulogne-sur-Mer ...

