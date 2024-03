“Cessi il fuoco” | blitz in Duomo a Milano per chiedere la fine della guerra in Medio Oriente

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 – Ila mezzogiorno inperla. Lo striscione spezzettato in dodici parti, ognuna con una lettera scritta con un pennarello colorato: "il", la frase completa. Una dozzina di attivisti sono entrati domenica mattina nella Cattedrale, al terminefunzione religiosa, per lanciare il loro appello contro lain. Nonostante i sacerdoti non abbiano dato il via libera all'iniziativa, gli attivisti hanno comunque provato a comporre la scritta a due passi dall'altare, ma sono stati intercettati e allontanati tra le proteste da commessi e uscieri del

