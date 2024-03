Cesara Buonamici sull’avventura al GF | “Mi mancherà dopo la finale Se tornerò? Non decido io”

(Di domenica 17 marzo 2024)intervistata da Libero ha parlato della sua avventura come opinionista al Grande Fratello. Lasi avvicina: "È stata un’esperienza lunga, ma ti abitui. Di sicuroqualcosala fine". La conduttrice del Tg5 non sa se ci sarà anche nella prossima edizione: "La scelta spetta all’azienda".

Cesara Buonamici , opinionista del Grande Fratello , ospite di Myrta Merlino durante Pomeriggio 5, in attesa della nuova puntata in diretta di stasera, ha svela to la data della finale . data finale del ... (blogtivvu)

Grande Fratello, confronto per Garibaldi: "Avresti dormito con Anita" - Durante l’ultima diretta è stato proprio Alfonso Signorini a correggere l’opinionista Cesara Buonamici in merito alla data in cui andrà in onda l’ultima puntata: non sarà il 4 aprile, bensì il ...msn

Isola dei Famosi, un giornalista opinionista con Sonia Bruganelli - A svelare il nome di un nuovo possibile opinionista è stato Dagospia. Sembra che, al fianco di Sonia Bruganelli, vedremo Dario Maltese, giornalista volto noto del TG5.notizie

Isola dei Famosi 2024, svelato il nome del nuovo opinionista accanto a Sonia Bruganelli - Stando a quanto riportato da Dagospia, è stato individuato anche il secondo opinionista dell’Isola dei Famosi. Accanto a Sonia Bruganelli, infatti, siederà un altro volto del Tg5, si tratterebbe del ...fanpage