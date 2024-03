Cerchione | “Allegri lascerà la Juventus” De Laurentis osserva | il nuovo allenatore viene da Torino?

Nuova maglia SSC Napoli, le prime anticipazioni: "Sarà un kit spezzato, i dettagli" - Come sarà la nuova maglia del Napoli in vista della prossima stagione Luca Cerchione ha fornito degli indizi sui social. Il Napoli di mister Francesco Calzona si prepara ad affrontare il rush finale ...areanapoli

Tmw, Cavallero: “Alcuni credono che la penale di Spalletti sia stata pagata dalla Figc” - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio ... Non è un mistero che Allegri lascerà la Juventus. È un ciclo finito. Ci sono stati problemi tra ...ilnapolionline

Allegri in conferenza: “Partita da non fallire” - Allegri in conferenza stampa prima della gara Juventus Genoa della 29esima giornata. La squadra bianconera ha necessità di vincere, per rilanciarsi e consolida ...news-sports