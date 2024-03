Centomila euro per ripulire la ex Relub

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) Se anche Bovisio Masciago ha il suo “sito orfano“ da bonificare, la buona notizia è che è stato escluso il rischio per la salute umana. Sull’area exin via delle Industrie verrà presto portato avanti l’intervento di progettazione esecutiva e realizzazione della bonifica dei suoli, oltre alla messa in sicurezza permanente dell’area che si estende su una superficie di 500 metri quadrati. Si tratta di un’area industriale dismessa dove a partire dagli anni Cinquanta fino al 1993 si è svolta attività meccanica e di trattamento termico di carpenteria. Dalle indagini condotte in passato risultavano contaminati i suoli da idrocarburi, ammine aromatiche e rame, mentre le indagini aggiornate al 2023 hanno mostrato superamenti solo a carico dei metalli. Il procedimento di bonifica si è concluso con l’Analisi di Rischio che ha, appunto, escluso il rischio per la salute ...