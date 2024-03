Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi | “Lei sarà una mamma stupenda | è una cosa che ha dentro”

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarà al centro del gossip da qui al prossimo 30 giugno quando gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip diventeranno marito e moglie. In ... (tvpertutti)

Cecilia Rodrigue e Ignazio Moser si sposano il 30 giugno - Dopo sette anni d’amore tra alti e bassi, la coppia ha deciso di convolare a nozze. Ecco cosa hanno raccontato su invitati e location.metronews

La cena il giorno prima, damigelle e testimoni, la location da sogno: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser svelano tutti i dettagli delle nozze - La cena il giorno prima, damigelle e testimoni, la location da sogno: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser svelano tutti i dettagli delle nozze ...gossip

Stefano De Martino dice no a Sanremo: “Belen Siamo in zoom out” - Stefano De Martino non è pronto per il Festival di Sanremo mentre il suo rapporto con Belen Rodriguez si complica sempre più ...dilei