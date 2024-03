C' è un antidoto universale a prova di serpente

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 17 marzo 2024) Il morso di un rettile esotico è spesso letale. E, finora, non esistevano molte armi per contrastarne il veleno. Ricercatori americani hanno scoperto un siero potenzialmente efficace nei confronti di tutte le specie più pericolose. Dagli 1,8 ai 2,7 milioni di morsi diogni anno, in tutto il mondo: sono le cifre, non da poco, stimate dal New England Journal of Medicine, che parla di un numero medio di morti tra gli 81 mila e i 138 mila, e circa 400 mila disabilità permanenti. La maggior parte degli incidenti sono concentrati nell’Africa Sub-sahariana, nell’America Latina e in alcune parti dell’Oceania; in Italia sono 257 in media all’anno, mentre i decessi riguardano, quasi sempre, bambini o persone affette da cardiopatie. Questi dati hanno spinto l’Oms a classificare l’ofidismo, cioè l’avvelenamento da morso dei rettili, come una vera malattia tropicale dalla ...