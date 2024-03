“C’è Posta per Te” | scopre il tradimento del marito | poi accade l’impensabile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 17 marzo 2024) Sabato 16 marzo è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata della stagione di C’èper Te. Roberto ha contattato il programma di Maria De Filippi per cercare di riconquistare la moglie Stefania. I due hanno vissuto insieme 14 anni di matrimonio, finché lei non ha scoperto i tradimenti del. Quando si sono conosciuti lei aveva già due figli e insieme ne hanno concepiti altri due. Al momento, Stefania e Roberto vivono nello stesso palazzo ma in case diverse. Roberto ha tradito la moglie Stefania Il primodelè arrivato quando si è invaghito di una ragazza con la quale faceva volontariato. Si è trattato soltanto di un bacio, ma dopo anni di matrimonio e quattro figli insieme, Stefania non poteva accettarlo. Quando si sono presentati davanti all’avvocato però, capiscono di amarsi e ...