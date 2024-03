“C’è Posta per Te” | figlia abbandonata chiude la busta | utenti indignati sui social

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 17 marzo 2024) News Tv. Durante l’ultima puntata di C’èper Te, in onda su Canale 5 ieri, sabato 16 marzo 2024, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Jessica, che spera disperatamente di riallacciare il rapporto con laCorinne. La madre si sente tremendamente in colpa per aver abbandonato lei e sua sorella Michelle quando le due erano piccole. Le due bimbe sono rimaste a vivere con il padre mentre la madre si è risposata e ha avuto altre tre bambine. Sono passati 11 anni: adesso Corinne è maggiorenne e la madre spera che in qualche modo le due possano riprendere i contatti. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, ex concorrente attacca Anita: “Ecco perché non mi piace” Leggi anche: Il lieto annuncio della coppia tv poco fa: “Diventeremo mamma e papà” Jessica supplica la“Io sono di fatto sparita ...