C’è posta per il ministro Il ’caso’ Villa Caprile torna in Parlamento Altra interrogazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Non una, ma due interrogazioni sono depositate inaffinché il Ministero della cultura verifichi la correttezza, sia formale che sostanziale – entrando nel merito del progetto – relativa alla riqualificazione dei giardini storici di. Dopo quella del 9 gennaio, i parlamentari del gruppo Alleanza Verdi Sinistra alla Camera – Devis Dori e Luana Zanella – ne hanno firmata un’in data 12 marzo 2024, aggiornando, rafforzandolo, il contenuto della precedente. In estrema sintesi – oltre ad argomentare l’impatto estetico di soluzioni adottate e a prefigurare il possibile danno ad un patrimonio di assoluto pregio, espressi con la prima– gli onorevoli richiamano l’attenzione per una verifica anche riguardo i progettisti, firmatari dell’esecutivo: secondo Dori e ...