C' è la maratona a Roma? Blitz di Ultima Generazione | stavolta finisce male | portati via

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Un altro show finito. Questa mattina tre aderenti alla campagna Fondo riparazione di, hanno interrotto il passaggio delladiall'altezza di Ponte Vittorio Emanuele II. Dopo essersi parati in mezzo alla strada, hanno srotolato lo striscione con scritto "Fondo Riparazione", ed esposto dei cartelli con scritto in italiano e in inglese "Il collasso climatico corre veloce, se vince perdiamo tutti". Alle 9.10 è arrivata la Polizia Municipale che ha portato i manifestanti sul bordo della strada, per poi portarli in commissariato. "Abbiamo interrotto ladiper lanciare un allarme - spiega Mida, 26 anni, studentessa - perché vivremo un'emergenza siccità incredibile. Già a gennaio in Sicilia c'erano zone che hanno i bacini ...