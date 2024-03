CdS – Zielinski in campo o no contro l’Inter?

(Di domenica 17 marzo 2024) 2024-03-16 10:06:04 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: NAPOLI – Un po’ avrà il sospetto d’essersi ritrovato già nel futuro, Piotr, domani sera, quando metterà piede a San Siro, sull’erba che dal prossimo anno calpesterà con un’altra maglia. Quellasarà la sua partita, chissà se dal primo minuto oppure in corso d’opera o solo dalla panchina. È il grande rebus che Calzona porterà con sé ancora per qualche ora, potendo giocare coi dubbi, in attesa di scioglierli quando sarà il momento delle decisioni.veste ancora la maglia del Napoli e lo fa onorandola, sordo al richiamo del domani, ma affrontareavrà per lui un sapore speciale, sarà una notte diversa dalle altre, un po’ come quando al Meazza aveva sfidato il Milan (un mese fa) ...

