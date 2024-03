“CCCP” | sempre incendiari e menefreghisti E Lindo Ferretti torna a sconvolgere i piani

(Di domenica 17 marzo 2024) Isonoti a far casino. Dopo trent’anni dalla loro nascita, il gruppo punk emiliano ha scelto di riunirsi e lanciare una tournée in Italia. Un secondo inizio che è partito da Berlino, precisamente dal circolo KulturAstra della zona Est. Si sono riuniti, Giovannifrontman della band, Massimo Zamboni, Fatur e Annarella, per rire a incendiare i palchi. “in DDDR” è stato il nome dell’evento. DDDR sta per Deutsche Demokratische Dismantled Republik: e allora suonano le chitarre elettriche sulle macerie della Repubblica Democratica tedesca, smantellata. In questa atmosfera è andata in scena la reunion del gruppo. Tre repliche, tutte sold out, affollate da fan italiani giunti fino in Germania per ascoltare di nuovo le note di Emilia Paranoica e Punk ...

