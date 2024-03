Casanova del Papeete | “Hanno tentato di uccidermi ma non ho paura e mi ricandido alle Europee | Salvini mi incoraggia”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 17 marzo 2024) Milano Marittima (Ravenna), 17 marzo 2024 – "Amici miei, vi ringrazio tutti per la straordinaria solidarietà che mi state facendo pervenire in queste ore abbastanza complicate. Siamo scossi, sì, ma determinati ad andare avanti. A chi ha provato a mettermi fuori gioco, attentando alla mia vita, rispondo con questa foto: IO NON HO, la mia forza è la mia famiglia, a cui devo tutto. Ed è per i miei figli, per mia moglie, per chi mi sta manifestando affetto in queste ore che andrò avanti, con ancora più forza e coraggio”. L’europarlamentare della Lega e patron deldi Milano Marittima, Massimo, amico del ministro Matteo, ha scritto un post sulla propria pagina Facebook pieno di forza e coraggio dopo l’atsubito lo scorso 8 marzo a Lesina, in provincia di Foggia. ...