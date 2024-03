Carpegna Prosciutto Pesaro-Virtus Bologna | Lega Basket A | ultime e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 17 marzo 2024) Un sottosopra stile Stranger Things, famosissima serie televisiva che ha fatto innamorare milioni di persone. Ma come mai una partita diA potrebbe ricalcare la trama del telefilm? Semplice: in questa domenica dedicata alla nostra pallacanestro si sfideranno la seconda della classe e la penultima della graduatoria con possessori della posizione d’argento che caleranno nel regno della quindicesima in cerca di punti preziosissimi per la rincorsa al primo posto e la difesa dello slot attuale. I padroni di casa odierni, però, non saranno certamente d’accordo con le mire espansionistiche delle Vù Nere:proverà a mettere i bastoni tra le ruote degli emiliani mettendo a referto, contestualmente, punti utili per evadere dalla zona retrocessione. Gli ospiti di ...