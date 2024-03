Caorle. Mentre guida sente un tonfo e pensa di aver investito qualcuno: era la buca di un tombino rimosso e gettato nel fossato - Caorle (VENEZIA) - L'incubo di aver investito una persona o forse un animale, poi la scoperta di aver preso il buco di un tombino lasciato aperto lungo la strada metropolitana che porta ...ilgazzettino

Skill Legnano a Caorle per la seconda prova di serie C - Nella seconda prova di serie C sono scese in pedana Sofia Croce al cerchio, Sofia Nebuloni alla palla, Noemi Liardo alle clavette e Agata Lucchini al nastro, Mentre Elisa Santalini ...legnanonews

Le Skilline di Canegrate a Caorle - Caorle – A Caorle il 9 marzo si è svolta la seconda prova di serie C. Per la ginnastica Skill sono scese in pedana Sofia Croce al cerchio, Sofia Nebuloni alla palla, Noemi Liardo alle clavette e Agata ...sportlegnano