Cannavaro | «Inter e Napoli dopo l’eliminazione | ottimo momento!»

(Di domenica 17 marzo 2024) Paolofa il suo debutto da opinionista con DAZN, presente prima di, gara in programma oggi a San Siro. L’ex difensore ha parlato della partita.– Paolo, grande ex della partita, parla così prima di: «Ben vengano partite del genereepisodi come le eliminazioni delle due squadre dalla Champions League. A distanza di un anno l’è riuscita totalmente a ribaltare i punti in classifica rispetto la scorsa stagione. Merito dell’allenatore che ha cambiato anche il suo modo dipretare il 3-5-2. L’vuole vincere le partite con il gioco e le idee, e questo è un bene per il calcio ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Frattesi post Inter Verona : «Noi non molliamo mai» Le ... (calcionews24)

La lotta scudetto in Serie A vede impegnate l’ Inter capolista con la Juventus prima inseguitrice a -2. Fabio Cannavaro , in una lunga Inter vista concessa a Tuttosport, ha detto la sua sul duello per ... (inter-news)

Inter e Napoli si affrontano a Riad nella finalissima di Supercoppa italiana. Cannavaro , doppio ex della sfida, non vede una favorita anche se la squadra di Inzaghi potrebbe essere leggermente ... (inter-news)

DAZN - Inter, Darmian: "Vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi, continuiamo il percorso in campionato" - Matteo Darmian, difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Fa piacere ricevere questa accoglienza, ...napolimagazine

DAZN, Cannavaro Jr: "Il Napoli è come una monetina, non sai mai cosa succede" - Nel pre-partita di Inter-Napoli, l'ex capitano azzurro Paolo Cannavaro è Intervenuto ai microfoni di Dazn: “Per il Napoli è difficile stasera, a Milano storicamente non è mai facile vincere. Ma il ...tuttonapoli

Repubblica - Inter e Napoli, l'una il negativo fotografico dell'altra. Passaggio di consegne a storia invertita - Dopo il ko di Madrid, l'Inter riparte in campionato e lo fa contro i campioni d'Italia in carica, match valido per la 29esima giornata di Serie A, durante il quale si ...fcinternews