Camion dei rifiuti travolge e uccide un passante a Chioggia

(Di domenica 17 marzo 2024) AGI - Unper la raccolta deiha schiacciato e ucciso in retromarcia un, nel Veneziano: è accaduto intorno alle 7 del mattino, quando il mezzo guidato da un autista 50enne con 30 anni di servizio alle spalle ha sentito un colpo e si è accorto di aver centrato un uomo che è deceduto poco dopo. La manovra di avvicinamento al cassonetto, posizionato tra la sede del Comune e un ristorante, è stata eseguita controllando la telecamera di bordo, ha riferito l'azienda Veritas ipotizzando che l'uomo sia sbucato all'improvviso dalla recinzione di un cantiere della zona. L'autista ha bloccato il mezzo e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.

