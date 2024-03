(Di domenica 17 marzo 2024) «Le Camere didevono servire alle imprese, sono utili se servono alle imprese, non dobbiamo pensare ai territori, altrimenti se così non fosse, meglio chiuderle e farle...

Si terrà dal 18 al 21 marzo 2024 nelle città di Napoli , Roma, Prato e Treviso, il ‘Meet US roadshow ’, evento organizzato d alla Italy-America Chamber of Commerce South East per presentare alle piccole ... (ildenaro)

Parte da Napoli il Meet Us roadshow , l’evento organizzato dalla Camera di commercio italiana a Miami (Italy-America Chamber of Commerce Southeast – Iaccse) per far conoscere in Italia le grandi ... (ildenaro)

Camera di commercio Taranto-Brindisi: eletta la nuova giunta a sette - «Le Camere di commercio devono servire alle imprese, sono utili se servono alle imprese, non dobbiamo pensare ai territori, altrimenti se così non fosse, meglio chiuderle e ...quotidianodipuglia

Vernizzi: «commercio, segnali di ripresa in città. Ecco i progetti per il centro, l'Oltretorrente e il San Leonardo» - Mai come nell'ultimo periodo il settore del commercio è stato al centro di polemiche tra maggioranza e opposizione. Pietro Vignali, capogruppo della lista Vignali sindaco, nelle scorse settimane aveva ...gazzettadiparma

Business news: India, "Sole 24 Ore" e Camera di commercio lanciano il servizio per le imprese Italyx - Il quotidiano "Il Sole 24 Ore" e la Camera di commercio italiana in India (Iicci) hanno siglato un accordo di partenariato per la ...agenzianova