(Di domenica 17 marzo 2024), domenica 17 marzo, è una giornata piena per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci2023-2024. Penultimo fine settimana di gare stagionale con gli ultimi appuntamenti per quel che riguarda le specialità tecniche. Siamo a(Austria), località che quest’anno ospita le Finali e l’anno prossimo sarà sede dei Mondiali;si svolgeranno ile lo. Lara Gut Behrami ha solo bisogno di andare a punti per vincere la coppetta di specialità, mentre a Federica Brignone serve un vero e proprio miracolo. L’azzurra infatti deve sperare praticamente in un suicidio sportivo della ticinese (che riaprirebbe la porticina anche sulla Sfera di Cristallo), e vincere la gara per provare a ricucire lo strappo di 95 ...

La Coppa del Mondo di sci alpino è giunta al suo ultimo atto, con le Finali che si disputeranno in Austria a Saalbach dal 16 al 24 marzo. Non più tutto in una settimana, ma le gare verranno spalmate ... (oasport)

Ultima settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo in arrivo. Per l’occasione, oltre al weekend di Falun , ci sarà prima un’infrasettimanale in formato sprint. Prima di andare in Svezia si andrà in ... (oasport)

La Coppa del Mondo di sci alpino è giunta al suo ultimo atto ed oggi cominciano le finali di Saalbach . In programma ci sono il gigante maschile e lo slalom femminile , con due assoluti favoriti: ... (oasport)

Calendario sci alpino oggi in tv: orari gigante femminile e slalom maschile Saalbach, programma, pettorali, streaming - Oggi, domenica 17 marzo, è una giornata piena per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Penultimo fine settimana di gare stagionale con gli ultimi appuntamenti per quel che rig ...oasport

LIVE Sci alpino, Gigante femminile Saalbach 2024 in DIRETTA: Federica Brignone ci riprova - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Saalbach, valido per le finali di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femm ...oasport

Sci: Meillard vince gigante Saalbach, azzurri indietro - Dopo due secondi posti, lo svizzero Loic Meillard in 2.36.27 ha vinto alle Finali di Saalbach il decimo e ultimo gigante della stagione. Ha impedito cosi' al suo connazionale Marco Odermatt - al ...napolimagazine