Calendario biathlon oggi in tv | orari mass start Canmore | startlist | programma | streaming

(Di domenica 17 marzo 2024), domenica 17 marzo, ultima giornata di gare a(Canada), sede dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di. Sulle nevi nordamericane le prove sui quattro poligoni regaleranno non poche emozioni e saranno decisive per la conquista della Sfera di cristallo assoluta. Sul versante femminile Lisa Vittozzi si presenta in vetta alla classifica generale, con 61 punti di margine nei confronti della norvegese Ingrid Landmark Tandrevold. La sappadina, impostasi sia nella sprint che nell’inseguimento, è intenzionata a chiudere il cerchio nel format con partenza in linea per chiudere nel migliore dei modi la stagione. Tra gli uomini si prospetta il solito dominio della Norvegia, capeggiata dal fuoriclasse Johannes Boe. Vedremo se Tommaso Giacomel, splendido secondo nella sprint, saprà far vedere le sue qualità. Tutto dipenderà ...