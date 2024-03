Calciomercato Milan | Mike Maignan rinnova? Spunta una data…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 17 marzo 2024), il contratto discadrà nel 2026 ma la dirigenza rossonera vorrebberlo prima di una data precisa… E’ una questione di priorità e l’obiettivo è quello di arrivare il prima possibile all’accordo. Ilè al lavoro perre il legame con, portiere francese classe 1995, in scadenza nel 2026. La fine del contratto è ancora lontana, ma in casa rossonera c’è la volontà di prolungare di due anni, fino al 2028 per scongiurare possibili casi Donnarumma 2.0. Sì, perchérappresenta un punto fermo per il presente e per il futuro del club. L’ultimo periodo non è stato troppo brillante per il numero 1 della nazionale francese, ma le qualità del portiere sono ...