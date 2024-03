Calciomercato – Milan interessato a Martin Zubimendi? Ecco la verità

Calciomercato Milan , Olivier Giroud è pronto a una nuova avventura in MLS: Moncada valuta Joshue Zirkzee e Benjamin Sesko tra i sostituti… Olivier Giroud è sempre più vicino all’addio alla fine ... (dailymilan)

Calcio Serie A: Hellas Verona-Milan. Segui la diretta testuale - L’Hellas Verona per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Milan per difendere il secondo posto in classifica. Sono questi i temi principali del match che si giocherà allo stadio Bentegodi di ...rainews

Milan avanti 1-0 a Verona: decisivo Theo, che si fa ammonire e salterà la Fiorentina - Termina col vantaggio rossonero il primo tempo della sfida tra Hellas Verona e Milan, grazie ad una sgroppata vincente di Theo Hernandez, che poco prima del riposo va a insaccare dopo un'azione ...tuttonapoli

Milan, nuova tegola per Pioli : le condizioni di Kalulu - Una nuova tegola si abbatte in casa del Milan che ancora una volta ha registrato problemi in difensore. Stavolta, a farne le spese, è stato Pierre Kalulu. Una ...footballnews24