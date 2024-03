Calcio Uisp a 11 | Pegazzano a forza 11 | Amatori Per Lucio mette paura ad Alinò

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) La Spezia, 17 marzo 2024 – Ad una giornata dalla fine all'Atletico Tresana basta un pareggio per festeggiare la promozione nella massima serie. Nella decima di ritorno del campionato calcistico a 11 curato dalla Legadella Spezia e della Valdimagra, l'Castelnuovo, seconda del Girone 2, vince, ma non basta. Intanto nel Girone 1, tutto definito nella parte alta con il Valeriano Favarogià certo finalista per lo scudetto che, in attesa dei playoff dove si conteranno esclusi eccellenti, si becca una sonora batosta in casa dell'Per. Ci pensa il Cgs Real Chiappa a stroncare le ultime velleità del Cpo Agriturismo La Sarticola, con un poker in esterna. Infine, nel Girone 3, ilcon un incredibile 11-1 (con 7 marcatori diversi), raggiunge sul terzo ...