CALCIO SERIE C FEMMINILE Aquilotte cariche a mille contro la leader Orobica

(Di domenica 17 marzo 2024) Delicata trasferta a Bergamo per lo Spezia Women in casa della capolista. Una sfida che si ripeterà il 1° Maggio nei quarti Coppa Italia al Falconara di Lerici. La squadra ha ritrovato sorriso e serenità grazie alle due squillanti vittorie con Livorno e Baiardo (11 gol fatti e uno solo subito). Il via alle 14,30 al Comunale del Centro Sportivoad Arcene. Arbitra il Esposito di Napoli. Le convocate: Aliquò, Barraza, Buono, Ciccarelli, Danci, Del Freo, Dezotti, Duce, Lehmann, Lombardo, Lovecchio, Maarouf, Manea, Monetini, Nkamo, Passalacqua, Scucka, Vacchino. Assente Tumane. Al seguito con il presidente Gogu, i vice Erbetta e Solinas, il preparatore portieri Aliboni, i dirigenti Alberti , Pagano e Maarouf, la fisioteraposta Caracappa. M.Z.

