Calcio Serie B L’Ascoli batte il Lecco e riapre il campionato

(Di domenica 17 marzo 2024) Vittoria fondamentale per i bianconeri del nuovo arrivato Massimo Carrera. Superato il4-1 grazie alla reti di Caligara, doppietta, Bellusci e Duris VALLESINA, 17 marzo 2024 – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Ottimo l’impatto del nuovo tecnico Massimo Carrera, che ha dato la giusta scossa alla formazione bianconera alla vigilia di una gara da dentro o fuori. Ascoli che ha approcciato bene la gara, ma che ha subito la rete degli ospiti a causa di un penalty concesso dal signor Rutella di Enna per un presunto fallo di mani in area dell’ascolano Zedadka. Dal dischetto, Lepore ha trasformato il rigore portando in vantaggio i suoi al 13’. La curva ascolana (foto profilo FB Ascoli) Dopo pochi minuti, assegnato undi rigore anche alper un intervento falloso del lombardo Ierardi sul ...