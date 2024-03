(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 mar. (Adnkronos) – La gara train programma oggi alle 18, è stataa data da destinarsi, a causa di undel dg del club viola, Joe, avvenuto nel ritiro della squadra. La Lega diA ha ufficializzato la decisione in una nota. L'articoloWeb.

Il tecnico juventino stizzito dopo il pari col Genoa: "Vlahovic sarà multato" TORINO - "Non è successo assolutamente niente. Nel primo tempo c'era nervosismo dovuto all'importanza della partita e ... (ilgiornaleditalia)

Il tecnico del Genoa: "Tutto merito dei ragazzi, senza di loro non sono nessuno" TORINO - "Oggi abbiamo fatto qualcosa di straordinario, arrivavamo da due sconfitte e venire in questo stadio contro ... (ilgiornaleditalia)

Roma, 17 mar. (Adnkronos) - La gara tra Atalanta e Fiorentina in programma oggi alle 18, è stata rinviata a data da destinarsi, a causa di un malore del dg del club viola, Joe Barone , avvenuto nel ... (liberoquotidiano)

Atalanta-Fiorentina rinviata, malore per dg viola Barone - (Adnkronos) - Atalanta-Fiorentina, in programma oggi alle 18 per la 29esima giornata della Serie A, è stata rinviata dopo il malore che ha colpito Joe Barone, direttore generale della società viola.reggiotv

Calcio: Serie A, malore per Joe Barone, rinviata Atalanta-Fiorentina - Roma, 17 mar. (Adnkronos) - La gara tra Atalanta e Fiorentina in programma oggi alle 18, è stata rinviata a data da destinarsi, a causa di un malore del dg del club viola, Joe Barone, avvenuto nel ...lanuovasardegna

Malore per il dg della Fiorentina Joe Barone, è grave: rinviata la gara contro l'Atalanta - Il dirigente viola era nel ritiro della squadra ed è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale San Raffaele di Milano ...sportmediaset.mediaset