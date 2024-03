Calcio | Juve fermata dal Genoa 0-0

(Di domenica 17 marzo 2024) 14.30 Lunch match amaro per lantus: allo Stadium finisce 0-0 fra i bianconeri, ora terzi dietro al Milan,e un combattivo(buon punto salvezza).subito all'attacco, ma dopo 7' rischia grosso: gran colpo di testa di Bani, splendido volo di Szczesny.per respingere la conclusione. Nella ripresa, pressing bianconero, ma ottiene solo due pali: con Iling Junior al 67' e proprio al 90' con Kean, entrato da pocji minuti. Una brusca battuta d'arresto per la, il Milan gioca alle 15 con il Verona.

