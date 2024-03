Calcio femminile C Ventura firma il successo | 1-0 sul Treviso

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 17 marzo 2024) Fondamentali i tre punti per la salvezza diretta. Tante le occasioni fallite. Adesso la sosta poi a Trieste JESI, 17 marzo 2024 -Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La rete dinel primo tempo, dopo un batti e ribatti davanti al portiere ospite, porta tre punti di fondamentale importanza alla classifica. Il punteggio poteva essere decisamente più rotondo a favore delle leoncelle ma alla fine quel che conta è che la classifica, seppur momentaneamente, è stata sistemata. Ora una lunga sosta e alla ripresa altro scontro che vale molto in chiave salvezza con la trasferta di Trieste. Mister Casaccia è soddisfatto: “Partita mentalmente difficile che le ragazze hanno affrontato bene. Buono il risultato che ci permette di respirare e andare alla sosta con una classifica migliore. Gol die tante occasioni create ma non sfruttate hanno ...